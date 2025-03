Rio Itapemirim ganha documentário especial no Cine Metrópolis

O documentário “Águas do Itapemirim”, produzido pelo Instituto Últimos Refúgios, tem exibição gratuita nesta quarta, dia 19, no Cine Metrópolis. Dirigida por Klaus’Berg, a produção aborda a importância das bacias hidrográficas do Espírito Santo, em especial a do Rio Itapemirim, na Região Sul. O trailer já está disponível no Youtube @ultimosrefugios e trilha sonora nos principais tocadores digitais.

Em 90 minutos, o documentário apresenta imagens impressionantes do curso de água e da biodiversidade e entrevistas com pescadores, descendentes de quilombolas, professores e ativistas da bacia hídrica. O longa-metragem também relembra uma expedição científica realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) em 2004 e fatos históricos.

Segundo Raphael Gaspar, roteirista da obra audiovisual e diretor de Projetos do Instituto Últimos Refúgios, “Águas do Itapemirim” surge para resgatar a essência desse rio, “que já foi esperança para os navegantes, redes cheias para os pescadores e refresco em dias de intenso calor”, como disse a professora Sheilla Lobato em uma das entrevistas do documentário.

De acordo com Leonardo Merçon, diretor de Fotografia e fundador do Instituto Últimos Refúgios, a narrativa foi construída a partir dos depoimentos captados.

Klaus’Berg, corroteirista e diretor da produção, se emocionou ao dirigir o “Águas do Itapemirim”, porque o rio fez parte de sua adolescência na cidade “do Alegre”, como seus conterrâneos gostam de falar.

O documentário “Águas do Itapemirim” é uma realização do Instituto Últimos Refúgios em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura e do Governo do Estado do Espírito Santo. Foi produzido com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba, patrocínio do Grupo Águia Branca e apoio da Reserva Ambiental Águia Branca, do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Exibições gratuitas

19 de março de 2025

Horário: 19h

Local: Cine Metrópolis (Ufes)

Ingressos distribuídos por ordem de chegada.

22 de março de 2025

Horário: 10h

Local: Reserva Águia Branca – Vargem Alta

Reserva de ingressos em https://reserva-ambiental-aguia-branca.reservio.com/events/f05512f1-b8ad-4d2a-bb1c-fc301c89f46b

28 de março de 2025

Horário: 19h30

Local: Cine Jardins (Shopping Jardins – Jardim da Penha)

Ingressos distribuídos por ordem de chegada.

