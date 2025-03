Caiado anuncia pré-candidatura à presidência com Gusttavo Lima para 26

Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, afirmou que vai compor chapa com o cantor Gusttavo Lima (sem partido) nas próximas eleições à Presidência da República, em 2026.

O governador disse que iniciará pré-campanha nos próximos meses. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL. No dia 4 de abril será o lançamento da pré-candidatura dos dois será em Salvador.

Na mesma chapa

Não se sabe ainda quem será candidato a presidente e vice. Segundo o governador, os dois estarão na mesma chapa, mas a decisão sobre quem será o candidato a presidente só será tomada em 2026. “O importante é que vamos estar juntos”, disse ao UOL. “A decisão será em 2026. Até lá vamos trabalhar.”

Caiado foi 1º nome da direita a colocar candidatura na mesa. Ele anunciou sua disposição para concorrer em 2026 no ano passado. Já Gusttavo Lima revelou o desejo de ser candidato em janeiro deste ano. Desde então, tem se aproximado do governador de Goiás e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que foi candidato a prefeito de São Paulo.

Gusttavo Lima ainda não tem partido. Além do União Brasil, ele já recebeu convite do PP, mas a sigla não garantiu a vaga para que ele dispute à Presidência. Jair Bolsonaro já disse que o PL aceita conversar com o cantor, mas também vetou sua candidatura ao Planalto. “O PL tem candidato para presidente em 2026. O candidato sou eu!”, reiterou o ex-presidente.

Amigo pessoal

Gusttavo participará do evento em Salvador “estritamente em apoio a Ronaldo Caiado, de quem é amigo pessoal”. Em nota, a Balada Eventos, empresa que gerencia a carreira do cantor, disse que ainda não há definição sobre filiação partidária. “Reforçamos que Gusttavo Lima não tem partido, mas apoia o governador do Estado de Goiás. Qualquer decisão por parte do cantor somente será tomada em 2026.”

*Com informações do portal UOL.