Câmara aprova auxílio-alimentação de quase R$ 1,5 mil para vereadores

Os vereadores de Iúna, município localizado no Sul do Espírito Santo, aprovaram a criação de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.415,25 para os próprios parlamentares. A proposta foi aprovada por unanimidade durante a sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada na última quinta-feira (27), e o benefício começará a ser pago a partir de março de 2025. O projeto foi sancionado pelo prefeito de Iúna, Romário Vieira (Podemos).

A medida foi formalizada por meio do Projeto de Lei nº 12/2025, que estabelece, além do valor inicial, a correção anual com base no mesmo índice e na mesma data de reajuste aplicados ao auxílio-alimentação dos servidores efetivos do Legislativo. Os recursos para o pagamento do benefício serão provenientes do orçamento anual da própria Câmara Municipal.

Reestruturação administrativa também foi pauta da sessão

Na mesma sessão, os vereadores analisaram e aprovaram o Projeto de Lei Complementar nº 02/2025, que trata da reestruturação administrativa dos cargos comissionados e das funções gratificadas da Prefeitura de Iúna.

Apesar da aprovação, a proposta recebeu votos contrários dos vereadores Edson Márcio de Almeida (Progressistas) e Helton Amorim Cunha (PL). Já o vereador Adilson Luis da Silva (PSDB) optou por se abster da votação.

