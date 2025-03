Prefeitos socialistas miram o comando da Amunes

Prefeitas e prefeitos capixabas se preparam para participar da Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes), marcada para o dia 31 de março, às 14h, na sede da entidade, em Vitória.

Biênio

Na ocasião, serão eleitos os novos membros da Diretoria Executiva, dos conselhos e das diretorias setoriais para o mandato que vai de 1º de abril de 2025 a 31 de março de 2027.

A disputa pela presidência da associação já mobiliza articulações nos bastidores. Dois nomes despontam na corrida pelo comando da Amunes: o prefeito de Nova Venécia, Mário Sérgio Lubiana, e o prefeito de Barra de São Francisco, Enivaldo dos Anjos, ambos filiados ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Com forte atuação no Norte do Estado, os socialistas buscam consolidar alianças com gestores municipais de diferentes regiões e, nos bastidores, articulam apoio junto ao Palácio Anchieta e à Assembleia Legislativa, numa tentativa de fortalecer suas candidaturas e ampliar a influência do partido no comando da associação.

Deixando a presidência

Atualmente, a Amunes é presidida pelo ex-prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (MDB). A expectativa é que a eleição deste ano reflita o equilíbrio de forças entre as lideranças regionais e partidárias do Estado.

