Câmara de Cachoeiro recebe o Selo Diamante de Transparência Pública

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, recebeu o Selo Diamante em Transparência Pública, um reconhecimento que destaca o compromisso da instituição com a clareza e o acesso à informação. A conquista reflete o esforço contínuo em tornar os dados públicos mais acessíveis e compreensíveis para a população.

O prêmio foi possível graças ao uso do Portal Modelo, uma plataforma que padroniza e facilita a publicação dos dados do legislativo municipal. Por meio dessa ferramenta, os cidadãos podem acompanhar de forma eficiente as atividades da Câmara, promovendo uma gestão mais transparente e permitindo a fiscalização das ações dos representantes locais.

Leia Também: Prefeito Nirrô anuncia reajuste salarial para servidores municipais de Alegre