Capixaba Richarlison pesca e solta pipa em visita ao Espírito Santo

Richarlison, atacante do Tottenham, da Inglaterra, está passando um tempo em Nova Venécia, no Espírito Santo, cidade natal do atleta.

Nesta sexta-feira (14), por meio de suas redes sociais, o atacante capixaba publicou alguns momentos, em que estava se divertindo à moda antiga com seus amigos, inclusive, o atleta escreveu na legenda da publicação: “As vezes é preciso voltar às origens pra lembrar quem você é de verdade!”.

Richarlison aparece sujo e sem camisa nas fotos, em uma delas, segurando um peixe. Já no vídeo, o jogador é gravado no momento exato em que pesca outro peixe. Além dessas mídias, uma outra foto mostra o capixaba com uma pipa na mão.

Confira a publicação de Richarlison: