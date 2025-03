Cariacica abre inscrições para o programa Bolsa Atleta 2025

A Prefeitura de Cariacica, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMESP), lançou o Edital de Chamamento Público nº 001/2025 para o processo seletivo do Bolsa Atleta. O programa, regulamentado pela Lei Municipal nº 5.974/2019 – conhecida como “Lei Horácio Carlos Rosa” –, visa oferecer suporte financeiro a atletas e paratletas amadores do município.

Os interessados devem atender a critérios como residência fixa na cidade por pelo menos dois anos e participação ativa em competições representando Cariacica. O benefício será concedido para auxiliar em despesas como transporte, alimentação, suplementação, vestuário esportivo, taxas de competição e outros custos relacionados ao treinamento e participação em eventos esportivos.

O secretário municipal de Esportes e Turismo de Cariacica, Renan Escopeli, destacou a importância do programa para o desenvolvimento do esporte local. “Sabemos que muitos atletas enfrentam dificuldades financeiras para continuar treinando e competindo. O Bolsa Atleta é uma forma de garantir que esses talentos possam representar Cariacica com orgulho, levando o nome da nossa cidade para grandes competições”.

O edital prevê diferentes categorias de bolsas, incluindo modalidades internacionais, nacionais, estaduais e estudantis, além do suporte a paratletas. Os valores mensais variam de R$ 250 a R$ 1.200, dependendo da classificação e do nível da competição. Em 2025, os valores das bolsas tiveram um reajuste de quase 40%, garantindo um suporte ainda maior aos atletas beneficiados. No total, serão distribuídos quase R$ 500 mil ao longo do ano.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente no Protocolo Geral da Prefeitura, e os candidatos precisam apresentar uma série de documentos comprobatórios. O prazo para inscrição vai até o 22 de abril de 2025.

A seleção será conduzida por uma comissão de esporte, e os candidatos serão avaliados conforme suas conquistas esportivas em 2024. Além disso, os contemplados deverão cumprir uma contrapartida social, realizando palestras educativas em escolas municipais.

A lista final dos beneficiários será divulgada no Diário Oficial do município, e os repasses serão feitos em parcelas mensais. Atletas interessados podem acessar o edital completo no site da Prefeitura de Cariacica para mais informações sobre os critérios e documentação necessária.

EDITAL COMPLETO

