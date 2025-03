​Inscrições abertas para a corrida “Trabalha, Corre e Confia”

A cidade de Vila Velha receberá, no dia 6 de abril (domingo), a primeira edição da corrida “Trabalha, Corre e Confia”, evento que propõe a integração entre esporte, história e cultura. A prova contará com dois percursos: um de 12,5 km, com largada, às 6h30, da Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, e outro de 7 km, saindo da Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. O ponto de chegada será o Parque Cultural Casa do Governador.

As inscrições serão abertas nesta terça-feira (18), ao meio-dia, e podem ser feitas gratuitamente mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis no momento da retirada do kit. Serão disponibilizadas duas mil vagas. Para se inscrever basta acessar o site http://trabalhacorreeconfia.vilavelha.es.gov.br/

Com uma proposta que ultrapassa a competição esportiva, a corrida se apresenta como um convite às raízes capixabas, reforçando o vínculo entre o indivíduo e a paisagem urbana. O nome do evento é inspirado no lema do Espírito Santo e busca incentivar a adoção de hábitos saudáveis, ao mesmo tempo em que promove a valorização da cultura local.

O evento é uma realização do Parque Cultural Casa do Governador, sob gestão do Instituto ArteCidadania, em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Vila Velha. Conta ainda com o apoio do Banestes e da Cesan.

Informações:

Corrida Trabalha, Corre e Confia

Data: 6 de abril

Horário: 6h30

Percursos: 12,5 km (largada na Ponte da Madalena, Barra do Jucu) e 7 km (saída da Praça dos Ciclistas, Praia de Itaparica)

Chegada: Parque Cultural Casa do Governador, Praia da Costa

Inscrições: Gratuitas, a partir desta terça-feira (18/03), ao meio-dia, pelo site http://trabalhacorreeconfia.vilavelha.es.gov.br/

Observação: Os inscritos devem levar 2 kg de alimentos não perecíveis no dia da retirada dos kits.

