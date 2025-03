Cariacica: homem é preso por receptação e suspeito de roubo é detido

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 17º Distrito Policial de Cariacica, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (21), um homem suspeito de receptar um aparelho celular roubado de uma jovem, de 15 anos, na última quarta-feira (19), no bairro Itaquari, em Cariacica.

A partir de informações do setor de inteligência da PCES, a equipe policial obteve dados que levaram à localização da moto utilizada pelo suspeito no momento do crime. Com essa informação, os policiais conseguiram identificar o suspeito, que, ao ser abordado no bairro São Torquato, em Vila Velha, indicou o local onde havia vendido o telefone roubado.

“Nós mostramos as imagens do roubo e ele confessou ser o indivíduo que aparece na filmagem. Ele nos franqueou a entrada em sua residência e mostrou onde estaria o capacete e o colete utilizado por ele na prática do crime. Com a autorização dele, realizamos buscas na residência, mas nada de ilícito foi encontrado. Ele nos disse ainda que não teria utilizado arma de fogo, nem simulacro e que simulou apenas estar armado”, explicou o titular do 17º Distrito Policial de Cariacica, delegado Henrique Vidigal.

Diante dessa informação, a polícia se deslocou até o endereço indicado pelo suspeito, no bairro Porto de Santana, em Cariacica, e, no local, prendeu em flagrante o receptador do aparelho. Na loja do suspeito foram encontrados 116 itens, entre aparelhos, partes e peças de celulares. O material foi apreendido e passará por análise.

O homem foi encaminhado ao 17º Distrito Policial de Cariacica e autuado em flagrante por receptação qualificada. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional. O indivíduo indicou ainda que o celular estaria na posse de outro homem, que realizava o desbloqueio do aparelho em uma loja no bairro Campo Grande, também em Cariacica. Após localizá-lo, o homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

Já o suspeito de ser autor do roubo, foi ouvido e liberado, visto que não havia estado flagrancial. Um inquérito policial foi instaurado e a investigação segue em andamento por meio do 17º Distrito Policial de Cariacica. A moto utilizada no roubo foi apreendida e será vistoriada.

Leia também: Operação da PM em Linhares e Sooretama termina com resultado positivo