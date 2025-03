Operação da PM em Linhares e Sooretama termina com resultado positivo

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Regional de Linhares, realizou, na madrugada desta sexta-feira (21), uma operação policial em Linhares e Sooretama para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão nas duas cidades.

As viaturas saíram da Delegacia Regional de Linhares e seguiram para Sooretama, onde, inicialmente, prenderam um homem, de 55 anos, com dois mandados de prisão em aberto pela prática de homicídios. Ele foi preso no bairro Salvador. Ao ser abordado, o indivíduo admitiu saber dos mandados contra ele, foi algemado e encaminhado para o cofre de uma das viaturas.

Em seguida, os policiais se deslocaram até o Centro de Sooretama, onde cumpriram outro mandado de prisão. Desta vez, um suspeito de 49 anos, que estava foragido desde 3 de março deste ano, quando esfaqueou um homem de 42 anos nas proximidades do cemitério da cidade. O preso foi surpreendido pelos policiais, que cercaram sua casa. Ao acordar, ele se entregou, foi algemado e também conduzido ao cofre de uma viatura.

Com as prisões em Sooretama concluídas, a operação seguiu para o bairro Santa Cruz, em Linhares, onde foi cumprido um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, munições, uma espingarda calibre 36, rádios comunicadores, drogas (maconha, cocaína e crack), carregadores de submetralhadora de fabricação caseira, dinheiro proveniente do tráfico e aparelhos celulares. Na ocasião, um adolescente de 14 anos foi apreendido após ser flagrado traficando no local.

“Posteriormente, os policiais se dirigiram ao bairro Linhares V, onde realizaram a 21ª prisão de estuprador do ano de 2025. O homem de 43 anos tinha um mandado de prisão preventiva por estupro de vulnerável e foi preso pelos policiais civis”, disse o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Todos os presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos de praxe. O homem preso por estupro será levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam os presos por crimes sexuais. Os demais serão encaminhados para o Presídio Regional de Linhares (PRL), e o adolescente aguarda decisão judicial.

