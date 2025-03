Cariacica: PC cumpre mandado de prisão e captura suspeito de homicídio

A Polícia Civil (PC), por meio da equipe do plantão do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), prendeu, na manhã da última quinta-feira (27), um suspeito de 28 anos. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, foi localizado no bairro Vera Cruz, em Cariacica.

A ação foi realizada pela equipe de plantão do DEHPP, que, após receber informações sobre o paradeiro do foragido, organizou uma operação para capturá-lo. Os policiais civis cercaram o imóvel onde ele estava escondido e realizaram a abordagem. O mandado de prisão foi lido e cumprido no local.



O suspeito cooperou com os agentes e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), à disposição da Justiça.

