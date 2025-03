PM apreende drogas em Cachoeiro e região durante o carnaval; confira

Durante o feriado de carnaval em Cachoeiro de Itapemirim, Castelo e Vargem Alta, o 9º Batalhão intensificou o policiamento e obteve resultados expressivos na prevenção e repressão ao crime.

Na terça-feira (4), um adolescente de 17 anos foi apreendido no bairro Village da Luz com uma arma de fogo, 84 buchas de maconha e munições calibre .38. Ainda nesta data, um motorista embriagado foi preso após causar um acidente com vítimas.

Já na segunda-feira (3), no bairro Bela Vista, um homem de 27 anos foi preso em flagrante por tráfico de cocaína, sendo apreendidos entorpecentes e dinheiro proveniente da venda. No bairro Novo Parque, um indivíduo de 29 anos, foragido da Justiça, foi localizado e preso em sua residência.

No domingo de carnaval (2), também em Cachoeiro de Itapemirim, duas motocicletas com licenciamento irregular foram apreendidas no bairro Gilberto Machado. No distrito de Soturno, dois indivíduos, de 21 e 19 anos, foram presos por disparo de arma de fogo em via pública, portando duas garruchas calibres .32 e .22. Mais tarde, outros dois homens, de 22 e 23 anos, foram flagrados com um revólver calibre .32 municiado. Ainda nesta noite, um homem de 44 anos foi detido por embriaguez ao volante após colidir com um carro e tentar fugir do local do acidente. Em Castelo, durante o evento de carnaval no Parque Beira Rio, um indivíduo de 24 anos foi detido por tráfico de drogas. Com ele, foram encontrados cinco pinos de cocaína, duas buchas de maconha e dinheiro em espécie.

Sobretudo, no sábado (1°), um homem de 25 anos foi preso no bairro Campo Leopoldina com 853 pedras de crack, 17 porções da mesma substância, um revólver calibre .38, uma pistola 9mm e uma balança de precisão. Durante a abordagem, ele ainda tentou subornar os policiais. Já no bairro Bela Vista, um indivíduo de 20 anos foi flagrado traficando cocaína, sendo encontrados 12 pinos da droga com ele e mais 162 escondidos em um terreno baldio. No mesmo dia, uma motocicleta sem placa e com escapamento adulterado foi removida no bairro Rui Pinto Bandeira.

Na sexta-feira (28), em Cachoeiro de Itapemirim, operações no bairro Zumbi resultaram na apreensão de duas submetralhadoras calibres 9mm e .380, carregadas com munição, além de um colete balístico. Dois indivíduos, de 18 e 17 anos, foram abordados e detidos. Ainda nesta data, uma motocicleta com placa adulterada foi localizada e removida ao pátio do Detran.

Ao longo da operação foram apreendidas oito armas de fogo, incluindo revólveres, pistolas, submetralhadoras e garruchas. Também foram retiradas de circulação 179 pinos de cocaína, 853 pedras de crack e 84 buchas de maconha, além de cigarros prontos para consumo. No total, 54 munições de calibres variados foram apreendidas. As ações resultaram na detenção de 11 pessoas, na apreensão de três menores de idade e na remoção de quatro veículos, entre motos e carros.

O balanço reforça o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população, garantindo ações efetivas mesmo diante da redução de efetivo e do menor fluxo de pessoas nos municípios atendidos pelo 9º BPM.

Leia também: Pai e filho são presos por tráfico em Cachoeiro; confira detalhes