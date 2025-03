Cariacica recolheu mais de mil toneladas de lixo durante o carnaval

Os blocos de limpeza, serviços e de manutenção de Cariacica continuam nas ruas nesta quarta-feira de cinzas. Durante o período de carnaval, de 1 a 4 de março, as esquipes recolheram mais de 1.046 toneladas de lixo na cidade.

Somente com o lixo domiciliar foram recolhidas mais de 900 toneladas, além de resíduos decorrentes da limpeza de canais, galerias e de pontos viciados. Mas os blocos da Secretaria de Serviços (Semserv) continuam em atividade em todas as regiões da cidade ao longo desta quarta-feira (5).

Uma equipe da Semserv está executando serviços de drenagem e pavimentação de vias no bairro de Vila Isabel, além de limpeza mecanizada de canais, que também está sendo realizada de forma manual em Nova Valverde.

No bairro de Itaquari, por sua vez, as equipes fazem o patrolamento e a limpeza para aplicação de revsol em uma via do bairro.

Em outra frente de trabalho, uma equipe finaliza as ações de capina e varrição nos bairros Santana e Campo Grande. Uma ação de recolhimento de entulho também acontece nos bairros Vale dos Reis e Nova Campo Grande, e em toda a região 10 da cidade.

A operação tapa-buraco também está sendo executada em vias dos bairros de Flexal e de Itacibá, além de serviços de poda de árvore, em Campo Grande, e de recolhimento de animais em vias públicas.

As equipes de manutenção de iluminação pública também estão a postos em atendimento a demandas da população registradas na Ouvidoria.

“Toda a limpeza na cidade é realizada de forma sistemática, com cronograma e planejamento. Tudo para garantir uma cidade mais limpa e organizada, não só durante o Carnaval, mas todos os dias da semana”, destacou o secretário de Serviços Marcos Aranda.

E continuou: “Mas é necessário que a população sempre faça a sua parte, colocando o lixo nos dias e horários programados para cada bairro, além de colaborar com a manutenção da cidade limpa”, apelou.

