Cariacica: suspeito finge “convulsão” e foge de viatura em movimento

Na noite do último domingo (2), um homem foi detido por policiais militares em uma distribuidora no bairro Vila Independência, em Cariacica, sob suspeita de portar uma arma de fogo. Segundo denúncia recebida pelos agentes, ele também armazenava uma grande quantidade de drogas em casa.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), ao chegarem ao local, os militares observaram várias pessoas fugindo. O suspeito foi perseguido a pé e abordado. Durante a ação, sua companheira chegou ao local demonstrando nervosismo e informou que o casal morava nas proximidades, autorizando a entrada das equipes no imóvel.

Na residência, os policiais encontraram um tablete e um pedaço de maconha, além de uma balança de precisão na garagem. O homem foi preso e encaminhado à 4ª Delegacia Regional.

Na unidade policial, o detido alegou mal-estar, deitou no chão e ficou imóvel. Diante da situação, os policiais retiraram as algemas, mas, durante o transporte ao Pronto Atendimento de Alto Lage, ele se jogou da viatura em movimento e tentou fugir.

O suspeito foi localizado pouco depois, escondido embaixo de um veículo estacionado. Após receber atendimento médico, ele foi novamente encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 31 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e dano ao patrimônio. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional. A mulher, de 28 anos, foi conduzida na condição de testemunha.

