Casagrande é reeleito presidente do Consórcio Brasil Verde

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), foi reeleito, por unanimidade, presidente do Consórcio Brasil Verde (CBV) nesta quarta-feira (12). Criado em 2021 durante a COP 26, na Escócia, o CBV reúne 15 estados brasileiros com o objetivo de enfrentar os desafios das mudanças climáticas.

Protagonismo do ES

A recondução de Casagrande ao cargo reforça o protagonismo do Espírito Santo na agenda ambiental nacional. O consórcio busca fortalecer o cumprimento das metas do Brasil no Acordo de Paris, estimular o intercâmbio de experiências entre governos estaduais e parceiros internacionais e fomentar uma economia sustentável, baseada na descarbonização e regeneração ambiental.

Parcerias internacionais

Entre as ações recentes do CBV, destaca-se a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com o governo da Califórnia, estabelecendo uma cooperação para enfrentar a crise climática, preservar a biodiversidade e reduzir a poluição. Além disso, o consórcio mantém diálogo com o Ministério da Fazenda para viabilizar recursos voltados ao financiamento de políticas ambientais.

Os estados membros do CBV são Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Piauí. O consórcio atua sob os princípios de integração, colaboração e articulação, promovendo ações coordenadas para impulsionar uma agenda ambiental de impacto.

