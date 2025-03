Cavalos desfilam em bairro nobre de Cachoeiro; o que isso significa?

Dois cavalos foram flagrados caminhando, nesta sexta-feira (7), pelas ruas do bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Além de representar risco para os motoristas que trafegam pela Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, os equinos também trazem riscos para os pedestres, uma vez que não há informações sanitárias quanto a saúde dos animais.

Na noite desta quinta-feira (6), a equipe do AQUINOTÍCIAS.COM ainda flagrou os mesmos animais revirando lixos nas imediações da rotatória da Selita.

A atual administração da Prefeitura de Cachoeiro justifica que o veículo, responsável pela remoção dos animais, deixado pela última gestão, encontra-se quebrado.

