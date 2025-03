CDL Cachoeiro doa furadeira de alto impacto para Semseg e Trânsito

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Cachoeiro de Itapemirim (CDL Cachoeiro) realizou, na última segunda-feira (10), a doação de uma furadeira de alto impacto à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. A ação tem como objetivo agilizar as melhorias na sinalização viária da cidade, que enfrenta dificuldades devido à falta do equipamento.

A ausência da furadeira havia sido identificada pela Secretaria, e a aquisição por meio de processos administrativos poderia levar tempo. Com a doação, o trabalho de instalação de placas, semáforos e outras sinalizações será feito com mais rapidez, beneficiando a mobilidade urbana.

O secretário de Segurança e Trânsito, Clayton Siqueira, destacou a importância da parceria entre o setor privado e o poder público para melhorar os serviços prestados à população. “Essa doação é fundamental para darmos mais agilidade às intervenções no trânsito da cidade. Agradecemos à CDL por compreender a urgência dessas melhorias e colaborar ativamente para que possamos oferecer mais segurança e fluidez no tráfego,” ressaltou o secretário.

A entrega oficial do equipamento contou com a presença do vice-prefeito Júnior Corrêa, do secretário de Segurança e Trânsito Clayton Siqueira, do secretário de Desenvolvimento Jean Cypriano, do subsecretário Paulo Chagas, do presidente da CDL Cachoeiro Celso Costa e do diretor.

