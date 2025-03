Centro de Vitória ferve no primeiro dia de blocos de Carnaval

O primeiro dia do Carnaval de Vitória 2025, neste sábado (1º), movimentou e coloriu o Centro da cidade com os desfiles de blocos de rua.

Pela manhã, o Bloco Subúrbio abriu a festa entre 8h e 14h, levando muita música e animação para a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar. Em seguida, foi a vez do Bloco Afro Kizomba, das 14h às 19h.

Turistas

Quem chegou cedo foram as professoras cariocas Alice Correia e Maria Eduarda Galdino, de Campos, no Rio de Janeiro.

“A gente veio no ano passado e curtiu demais, por isso voltamos. É um Carnaval tranquilo, animado e com muita segurança. A meta é curtir todos os blocos até terça-feira”, brinca, animada, Alice.

Quem também não perde a festa são os capixabas Júlio Fiorot e Alessandra Vidigal.

“Terceiro ano seguido que participamos. Bom que começa cedo e partimos para casa às 18h. Assim, temos fôlego para aproveitar todos os dias”, conta Júlio.

Muita animação

No meio da animação, cores e sorrisos, as mais diversas fantasias se divertiam ao som dos trios. O grupo de amigos Evandro Rangel, Vinícius Rodrigues e Luciana Ferreira se inspirou no sucesso das paquitas para a fantasia.

“Somos de Vitória e ‘batemos ponto’ no nosso Carnaval. Para mim, é muito bom e vem melhorando a cada ano. A estrutura está bem completa, com muitos banheiros, lixeiras e organização”, detalha Luciana.

VENDAS

O Carnaval também é uma oportunidade de gerar renda. Foi por isso que a ambulante Rafaela dos Santos e o namorado saíram de Viana para vender drinks na Beira-Mar.

“A gente trabalha com bebida e açaí, mas, como aqui tem mais gente, trouxemos os drinks. A expectativa é vender o mesmo que vendemos em um mês”, conta Rafaela.

Jaime de Andrade também estava no meio da galera, mas não como folião. “Estou de folga do meu trabalho e vim aqui para ganhar um extra vendendo adereços”, descreve.

Além de uma programação extensa de blocos nas ruas e shows do Circuito da Folia, a Prefeitura de Vitória também oferece inúmeros serviços que permitem aos foliões aproveitarem cada momento de diversão.

CAMINHÃO-PIPA

Assim como no ano passado, a prefeitura de Vitória está disponibilizando caminhões-pipa para todos os blocos do Centro da cidade durante os dias de Carnaval. São 10 caminhões distribuídos em dois turnos, manhã e noite. E os foliões curtiram receber um “banho” na avenida. Além de aliviar o calor para os foliões, com jatos de água refrescantes, as ruas serão limpas diariamente para proporcionar mais conforto e segurança para quem estiver curtindo a festa. Na quarta-feira, 16 caminhões-pipa farão a limpeza do local.

PONTOS DE HIDRATAÇÃO

A água pode servir para refrescar o corpo, mas é também a principal aliada na hidratação. Bebedouros estão instalados em diversos pontos do trajeto da folia, como ao lado da Praça Getúlio Vargas, no Mercado da Capixaba, no Mucane e no Sambão do Povo. Mesmo durante a festa, é importante lembrar-se sempre de beber água e recuperar a hidratação do dia.

LIXEIRAS

Mais de 150 contentores e 1.000 papeleiras estão instaladas na Av. Beira-Mar, onde os principais blocos desfilam, e no trajeto do Circuito da Folia. Além disso, pontos para recicláveis também estão instalados nesses locais, em parceria com catadores e recicladores, visando reduzir o descarte inadequado de lixo e gerar renda e sustentabilidade para diversas famílias.

AMBULANTES

Assim como nos desfiles de Carnaval do último final de semana, ambulantes qualificados para atender aos foliões com mais qualidade estarão presentes no Centro. Mais de 150 pessoas foram treinadas e capacitadas no curso Qualifica Verão 2025, que prepara cada vez mais os ambulantes que trabalham na cidade.

Confira a programação dos próximos dias:

02/03 – Domingo

8h às 15h – Maluco Beleza – Rua Sete de Setembro;

8h às 14h – Regional da Nair – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar);

14h às 19h – Puta Bloco – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar).

Circuito da Folia:

19h – Ton Oliver (puxada do trio);

20h – Emerson Xumbrega (Sambão do Povo);

22h – Serjão Loroza (Sambão do Povo).

03/03 – Segunda-feira

8h às 14h – Bloco Voador – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar);

12h às 18h – Bloco Vai que Gama – Rua Gama Rosa.

14h às 19h – Bloco Afro Coisas De Negres – Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira Mar);

Circuito da Folia:

19h – Marcus Rauta (puxada do trio);

20h – Cheiro Moreno (Sambão do Povo);

22h – Pique Novo (Sambão do Povo).

04/03 – Terça-feira

8h às 15h – Bloco Amigos da Onça – Rua Barão de Monjardim;

14h às 19h – Galinha Preta – Rua Maria Saraiva.

Circuito da Folia:

19h – Som e Cia (puxada do trio);

20h – Alan Venturin (Sambão do Povo);

22h – Samba 90 Graus (Sambão do Povo).

