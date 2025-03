Cidade segura: Cariacica completa 15 dias sem homicídios

Cariacica atingiu neste mês de março mais uma marca importante na segurança pública: há 15 dias não há registros de homicídios na cidade. O último caso ocorreu no dia 2 de março, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

Para o prefeito Euclério Sampaio, o resultado reflete o trabalho conjunto entre a Guarda Municipal e as forças de segurança do Estado. “Estamos fortalecendo a Guarda Municipal, investindo em tecnologia e oferecendo melhores condições de trabalho para nossos agentes. Nosso objetivo é tornar Cariacica uma cidade cada vez mais segura”, afirmou.

A redução da violência também está associada a investimentos da prefeitura na segurança pública. Entre as medidas adotadas estão a ampliação do efetivo da Guarda Municipal, instalação de novas câmeras de videomonitoramento, revitalização de áreas estratégicas e melhorias na iluminação pública.

“A Guarda Municipal tem atuado diariamente no patrulhamento preventivo e na fiscalização em pontos estratégicos. Além disso, seguimos investindo na formação de novos agentes para reforçar a segurança da população”, destacou o secretário de Defesa Social, Cláudio Victor.

As ações adotadas nos últimos anos têm apresentado resultados positivos. Em 2024, Cariacica registrou 97 homicídios, o menor número em quase três décadas. O dado representa uma queda de 14,9% em relação a 2023, quando foram registrados 114 casos.

O índice de homicídios na cidade vem diminuindo a cada ano. Em 2021, foram 142 casos, número que caiu para 122 em 2022 e 114 em 2023. “A redução dos homicídios mostra a eficácia das ações e políticas públicas implementadas na cidade” finalizou Cláudio Victor.

