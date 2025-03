Cinderela ganha versão capixaba no Teatro Universitário da Ufes; veja

O clássico conto de fadas “Cinderela” vai ganhar uma nova versão, assinada pelo ator e diretor Luzivam Dourado. A peça, que promete encantar o público com sua mistura de sonho e magia, será apresentada em sessão única neste domingo (9), às 17 horas, no Teatro Universitário da Ufes, em Vitória.

A versão capixaba da história de Cinderela, a gata borralheira que se transforma em princesa por um dia e encontra seu grande amor graças ao sapatinho de cristal perdido, será contada de uma forma emocionante e promete encantar o público de todas as idades com lindas canções e coreografias.

Luzivam Dourado garante que a proposta não foge ao tema original da obra do escritor francês Charles Perrault. “Estamos falando de um clássico que atravessa gerações, e tivemos o cuidado de manter toda a magia que essa montagem carrega”, explica o diretor. Em cena, os atores Anna Meneguz, ⁠Lavínia Moreira, ⁠Angelo Jantorno, ⁠Otávio Cratz, Rafaela Conceição, Raquel Camatta, Vinícius Couti, Smurf e Thelma Lopes.

A peça diverte mas também carrega mensagens valiosas sobre educação, bondade, resiliência, igualdade, e, claro, amor. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$40 (mezanino, meia entrada).

Espetáculo “Cinderela”, da Dourado Produções

Classificação livre

