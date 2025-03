Guaçuí: pesquisadora apresenta app ‘Gota de Vida’ em seminário de saúde

Nos dias 3 e 4 de abril, o município de Guaçuí, na região do Caparaó, será sede do PROINTEC – Saúde In Foco, evento que reunirá especialistas e profissionais da área para debater inovações, tecnologia e bem-estar no setor da saúde.

App Gota de Vida

Um dos destaques da programação é a palestra de Giulyana Mazioli Alvarenga, que apresentará o tema “Aplicativo Gota de Vida: a modernização da doação de sangue através da transformação digital”.

Giulyana, pesquisadora e graduanda em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), atua como supervisora e designer gráfica no aplicativo Gota de Vida, iniciativa do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi). Especializada em UX/UI e ilustração, a jovem contribui para aprimorar a experiência dos usuários e facilitar a doação de sangue por meio da tecnologia.

Parceria

O evento acontece no Centro de Eventos de Guaçuí, com entrada gratuita e inscrições já abertas. A realização é do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB), em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), contando ainda com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí, além do portal AQUINOTICIAS.COM.

Serviço

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

Data: 3 e 4 de abril

Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Entrada: Gratuita

Inscrições: Clique aqui

