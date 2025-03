Conceição do Castelo: Comissão da Ales cobra melhorias na ES-165

A Comissão de Infraestrutura (Coinfra) da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) realizou, nesta quinta-feira (13), uma visita técnica à Rodovia ES-165, em Conceição do Castelo, para avaliar as condições do trecho de 17 quilômetros que liga o centro da cidade ao distrito de Santo Antônio. Durante a inspeção, foram identificados problemas como desgaste do asfalto, falta de sinalização e pontos de erosão que representam risco de desmoronamento.

Importante via

A vistoria atendeu a uma denúncia apresentada por vereadores do município, que alertaram para a precariedade da via e seus impactos na economia local. O vereador Thiago Viana (PL) destacou a importância da rodovia para os produtores rurais, já que 80% da economia do município depende da agricultura. “Os agricultores utilizam esse trecho diariamente para escoar a produção. A recuperação da estrada é essencial”, afirmou.

Além da questão econômica, a segurança no transporte escolar também preocupa. “As crianças que vão para a escola passam por aqui, e a situação da rodovia torna o trajeto perigoso”, pontuou Viana.

Moradores reforçam a necessidade de intervenção urgente. A lavradora Emanuele Vargas relata o risco enfrentado diariamente. “Não dá para dois carros passarem ao mesmo tempo. Se um errar, pode cair no rio. Está péssima, precisa de melhoria”, lamentou. O agricultor Jair Pastore acrescenta que, em dias de chuva, a situação fica ainda mais crítica: “A gente quase não consegue passar”.

Cobranças

O presidente da Coinfra, deputado Alexandre Xambinho (Podemos), garantiu que as demandas serão encaminhadas aos órgãos responsáveis. “Estamos realizando esse levantamento técnico para direcioná-lo ao DER (Departamento de Edificações e Rodovias) e à Seag (Secretaria de Agricultura), buscando soluções para a requalificação asfáltica, melhoria da sinalização e contenção das erosões, evitando um possível desmoronamento da ES-165”, afirmou.

Agora, a expectativa dos moradores e produtores da região é que as melhorias saiam do papel e garantam mais segurança e mobilidade para quem depende da rodovia.

Leia Também: TSE nega cassação de Gilvan da Federal por uso de servidores na campanha