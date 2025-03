Confira a programação completa do 1º Cine Marapé

A população atílio-vivacquense — em especial os profissionais e discentes da área da educação — aguarda ansiosa para a exibição dos curtas desenvolvidos pelos alunos dos nonos anos das escolas municipais, no qual um deles será premiado como último ato de cinema do dia 5. E, é claro, logo após os filmes, muita música boa e regional animará ainda mais a todos que comparecerem e encerrará cada dia da programação.

Atenção! O Bicicletaço Ecológico acontecerá no dia 5, às 7h, sendo a única atividade no horário da manhã;

