Confira a programação do 1º Seminário Regional de Ecoturismo

O ecoturismo é a pauta do momento, e nossa região preparou uma programação repleta de conhecimento, troca de experiências e oportunidades para fortalecer o turismo sustentável.

O 1º Seminário Regional do Ecoturismo será sediado no Município de Atílio Vivácqua, nossa cidade de maior vocação para o seguimento.

O 1º Seminário Regional de Ecoturismo é uma realização Convention da Região Sul Capixaba dos Vales e Café, em parceria com o Município de Atílio Vivácqua, o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico e Conselho Municipal de Turismo.

Conheça mais sobre Atílio Vivácqua clicando aqui.

