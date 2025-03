Marataízes: Casa Rosa faz bate-papo e palestra sobre saúde da mulher

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes , por meio da Casa Rosa Ida Maria Zeltzer Gazzani, realizou na manhã da última quinta-feira, 27 de março, o bate-papo entre mulheres, incluindo palestra ministrada pela psicóloga Máira Marvila, foi acompanhada por dezenas de mulheres, incluindo o público atendido pela Casa Rosa, e servidoras da unidade municipal de saúde



O evento marcou o encerramento do Mês da Mulher em Marataízes, comemorado em março. Atividades como essa são muito importantes para conscientizar as mulheres sobre os cuidados preventivos com a saúde.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui