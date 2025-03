Confira agenda de eventos para cafeicultores capixabas em abril

O mês de abril trará diversas oportunidades de capacitação gratuita para cafeicultores capixabas. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e organizações parceiras promovem uma série de eventos técnicos em diferentes regiões do Espírito Santo, com foco na difusão de tecnologias sustentáveis na cafeicultura.

A programação inclui palestras, visitas técnicas e demonstrações práticas sobre manejo de irrigação, nutrição do solo, uso de plantas de cobertura, entre outros temas fundamentais para a produção cafeeira.

As atividades contarão com a participação de pesquisadores, extensionistas e produtores, criando um ambiente de troca de conhecimento e incentivo à adoção de práticas mais sustentáveis. O objetivo é capacitar os cafeicultores, fortalecendo a cafeicultura no Estado e promovendo maior produtividade e rentabilidade com respeito ao meio ambiente.

Confira a programação com atividades confirmadas até esta segunda-feira (31):

Encontro de cafeicultores – Café em Foco: Estratégias para produção sustentável – Itapemirim

Data: 2 de abril

2 de abril Horário: 8h às 10h30

8h às 10h30 Local: Sítio da Serra, Rod. ES 488 – KM 30, Santa Maria do Frade, Itapemirim/ES

Programação:

8h – Inscrição

8h30 – Abertura

8h50 – Ciclo de palestras:

Projetos de extensão do Incaper na cafeicultura: Mulheres do café e cafeicultura sustentável – Patrícia Morais da Matta Campbell (Incaper)

Pesquisas no Incaper para cafeicultura sustentável – João Felipe de Brites Senra (Incaper)

Matéria orgânica do solo: essencial para o aumento da produtividade das lavouras cafeeiras – Otacílio José Passos Rangel (Ifes Alegre)



Contatos: (28) 99255-5855 / [email protected]

Dia de Campo “Sustentabilidade na Cafeicultura” – Colatina

Data: 3 de abril

3 de abril Horário: 7h às 12h

7h às 12h Local: Sítio Margotto, Córrego Dantas, Colatina

Programação:

7h – Inscrição e café da manhã

8h – Abertura

8h30 – Início das estações:

Manejo da irrigação com tensiômetros – Gustavo Haddad Souza Vieira (Ifes Santa Teresa)

Uso de plantas de cobertura na cultura do café – Victor dos Santos Rossi (Incaper)

Princípios da nutrição do cafeeiro – Geraldo Mendes da Silva (Incaper)

12h – Encerramento e almoço

Contatos: [email protected]

Dia especial sobre manejo nutricional do café conilon, crédito rural via Agroamigo e projeto cafeicultura sustentável – São Gabriel da Palha

Data: 3 de abril

3 de abril Horário: 18h às 21h

18h às 21h Local: EEEFM Córrego da Lapa, São Gabriel da Palha

Programação:

18h – Recepção e café

18h20 – Manejo nutricional do café conilon – Vinício Oliosi Favero (Incaper)

19h30 – Intervalo

19h40 – Crédito rural Agroamigo – Mateus Barbosa Santos e Alessandra Ratzke Gueze (Agroamigo)

20h30 – Projeto Cafeicultura Sustentável – Celio Roberto Cuquetto (Incaper)

21h – Encerramento

Contatos: (27) 3727-1506/ [email protected]

Tecnologias para o aumento de produtividade no café conilon – Mimoso do Sul

Início: 04/04/2025 às 12h30

Término: 04/04/2025 às 16h

Local: Produtor Antônio Carlos Tunholi – Distrito Sede – Mimoso do Sul/ES

Programação:

12h30 – Recepção e inscrição dos participantes (inscrição gratuita feita no dia e no local do evento)

13h – Abertura

13h30 – Visita às estações:

Estação 1 – Manejo de pragas e doenças no café conilon e utilização do drone de pulverização

– Manejo de pragas e doenças no café conilon e utilização do drone de pulverização Helder Rodrigues Ribeiro – Engenheiro Agrônomo, Supervisor de Campo do ATeG do Senar nas Cadeias de Cafeicultura e Cacauicultura

Crédito Rural – Banco do Brasil – Mimoso do Sul

– Banco do Brasil – Mimoso do Sul Estação 2 – Sistemas de irrigação para o café conilon: opções, viabilidade e manejo

– Sistemas de irrigação para o café conilon: opções, viabilidade e manejo Carlos Otávio Ribeiro Constantino – Engenheiro Agrônomo – Mimoagro

Marcos Moreno Renosti – Montador de Irrigação – Parceiro Mimoagro

Crédito Rural – Sicoob – Mimoso do Sul

– Sicoob – Mimoso do Sul Estação 3 – Tecnologias para altas produtividades no café conilon

– Tecnologias para altas produtividades no café conilon Wescley Henrique Silva Marion – Técnico em Desenvolvimento Rural – Incaper

Crédito Rural – Sicredi – Mimoso do Sul

– Sicredi – Mimoso do Sul 15h30 – Demonstração de pulverização aérea com drone – Hugo Bertonceli – DronezAR

16h – Lanche, sorteio de brindes e encerramento

Contato: (28) 3555-1865

Lançamento Concurso de Qualidade do Café 2025 – Pinheiros

Início: 05/04/2025 às 9h

05/04/2025 às 9h Término: 05/04/2025 às 11h

05/04/2025 às 11h Local: Auditório do Sindicato Rural de Pinheiros – Rua Victorino Bissoli – Pinheiros/ES

Programação:

9h – Recepção

9h30 – Abertura

10h30 – Lançamento oficial do edital

11h – Encerramento

Contato: (27) 99964-7489

Tecnologias para a cafeicultura sustentável – São Domingos do Norte

Início: 11/04/2025 às 13h

11/04/2025 às 13h Término: 11/04/2025 às 17h

11/04/2025 às 17h Local: Propriedade do Sr. Ronan Sperandio – Sítio Esmeralda – Córrego da Dúvida – São Domingos do Norte

O evento proporcionará aos agricultores conhecimento sobre novas tecnologias utilizadas na produção de café conilon, incluindo práticas sustentáveis como manejos biológicos para pragas e doenças, uso racional de fertilizantes, manejo de água no solo e plantas.

Programação:

Credenciamento dos participantes, abertura e palestras realizadas por estações, com tempo estimado de 30 a 40 minutos por apresentação. O evento ocorrerá na lavoura de café do proprietário.

Contato: (27) 99887-6755 (Rogério) / [email protected]

Excursão técnica na Cafesul / Pó de Mulheres – Alegre

Início: 16/04/2025 às 8h

16/04/2025 às 8h Término: 16/04/2025 às 16h30

16/04/2025 às 16h30 Local: Cafesul – Cooperativa dos Cafeicultores do Sul do Estado do Espírito Santo – Rodovia BR 393, Km 03, Pratinha – Muqui

Excursão técnica do Projeto Mulheres do Café para capacitação das mulheres do Assentamento Floresta e região no município de Alegre/ES sobre cooperativismo, comercialização e cafés especiais.

Contato: (28) 3552-0833

Tecnologias para a cafeicultura sustentável – São Domingos do Norte

Início: 16/04/2025 às 13h

16/04/2025 às 13h Término: 16/04/2025 às 17h

16/04/2025 às 17h Local: Propriedade do Sr. Sérgio Pizetta – Sítio Pizetta – Córrego da Divisa – São Domingos do Norte

O evento proporcionará aos agricultores conhecimento sobre novas tecnologias utilizadas na produção de café conilon, incluindo práticas sustentáveis como manejos biológicos para pragas e doenças, uso racional de fertilizantes, manejo de água no solo e plantas.

Programação:

Credenciamento dos participantes, abertura e palestras realizadas por estações, com tempo estimado de 30 a 40 minutos por apresentação. O evento ocorrerá na lavoura de café do proprietário.