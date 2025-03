Confira os jogos que agitam as quartas do Capixabão nesta semana

O Capixabão vai pegar fogo nesta quinta-feira (6), com jogos incríveis, começando a partir das 18h30, com o Vitória recebendo o Rio Branco-VN no Estádio Salvador Venâncio da Costa, em Vitória, no Espírito Santo, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Capixaba.

Sobretudo, a rodada já começou a todo vapor, pois nesta quarta-feira (5), a Desportiva Ferroviária goleou o Vilavelhense por 4 a 1, dentro do Engenheiro Araripe, o que já deixou a equipe de Cariacica muito mais confrontável para o o jogo de volta, que também será realizado no Engenheiro.

Mas além destes dois confrontos incríveis, ainda entram em campo Rio Branco e Capixaba, às 21h, com as duas equipes querendo sair na frente no jogo de ida das quartas de final. O confronto será realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Já o duelo entre Porto Vitória e Real Noroeste, que fecha os jogos de ida, será realizado nesta sexta-feira (7), às 19h, também no Estádio Kleber Andrade.

Veja os confrontos de ida das quartas de final do Capixabão 2025

Quarta-feira (5)

Vilavelhense 1 x 4 Desportiva Ferroviária – Engenheiro Araripe, em Cariacica

Quinta-feira (6)

Vitória x Rio Branco-VN – Salvador Costa, em Vitória, às 18h30

– Salvador Costa, em Vitória, às 18h30 Rio Branco x Capixaba – Kleber Andrade, em Cariacica, às 21h

Sexta-feira (7)

Porto Vitória x Real Noroeste – Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 19h