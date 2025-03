Corrida de Santa Rita abre inscrições extras nesta segunda-feira (31)

Devido a grande procura para a Corrida de Santa Rita, que teve as quatrocentas vagas esgotadas em trinta minutos na tarde de quinta-feira (27), a Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro, abre nesta segunda-feira (31), trezentas inscrições extras para o evento.

A 5ª edição da Corrida de Santa Rita faz parte das comemorações ao dia de Santa Rita de Cássia e será realizada no dia 18 de maio, com largada às 7h, do estacionamento da Uniaves, em Aracuí e chegada no Distrito de Conduru, com trajeto de 6 km.

As inscrições extras podem ser feitas no link: https://docs.google.com/forms/d/1fp3QxXEeGEbDVD9Bj57U-F–TQOMWQilXmTCbRV7GSg/edit

Corrida de Santa Rita

Dia : 18 de maio

: 18 de maio Largada : 7h, no estacionamento da Uniaves

: 7h, no estacionamento da Uniaves Entrega de camisa : Local a definir

: Local a definir Informações: 28 99976-3762

Leia também: PC apreende drogas e cumpre mandado de internação em Guaçuí