Cras do bairro Aeroporto funcionará em novo endereço; saiba o motivo

Na manhã desta terça-feira (25), a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, apresentou à população o novo endereço do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Aeroporto. Agora, os atendimentos são realizados na Rua Apóstolo Pedro, número 2, no bairro Rui Pinto Bandeira.

A apresentação contou com a presença da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Norma Ayub, além de servidores e moradores da região, que compareceram em grande número para conhecer as novas instalações. O espaço renovado foi pensado para proporcionar um ambiente mais acessível e acolhedor para as famílias atendidas pelos serviços socioassistenciais.

Durante o evento, a secretária Norma Ayub destacou a importância do Cras para a comunidade e reforçou o compromisso da prefeitura com o fortalecimento da assistência social no município. “O Cras é a porta de entrada para muitos serviços fundamentais, que garantem apoio e qualidade de vida para as famílias em situação de vulnerabilidade. Esse novo espaço foi pensado com muito carinho para atender melhor nossa população”, afirmou.

O Cras do bairro Aeroporto segue oferecendo atendimentos e serviços essenciais, como orientações sobre benefícios sociais, oficinas e encaminhamentos para programas assistenciais.

Para maiores informações, a população pode entrar em contato com o telefone (28) 3199-1175 ramal 4702 ou pelo email: [email protected].

