Criminosos armados espalham terror em Presidente Kennedy

Quatro roubos foram registrados na tarde da última terça-feira (25) em três distrítos do município de Presidente Kennedy. Os crimes ocorreram em diferentes localidades do interior da cidade e envolveram ameaças com armas de fogo e roubo de motocicletas, além de aparelhos celulares.

De acordo com informações da Polícia Militar, o primeiro crime ocorreu na localidade de Água Pretinha, onde uma motocicleta e um celular foram subtraídos. Em seguida, em Água Preta, um homem foi abordado em um bar e teve sua moto roubada por um assaltante armado.

O terceito assato foi registrado na mesma região, quando uma mulher teve sua motocicleta levada sob ameaça de arma de fogo. Já a quarta ação foi registrada na localidade de São Paulinho, uma menor foi abordada por dois criminosos e teve seu celular furtado.

Suspeitos presos

Com base no depoímento das vítimas, a Polícia Militar iniciou uma operação para localizar e deter os criminosos. Durante o patrulhamento, uma equipe avistou um veículo suspeito em fuga pela BR-101, sentido Mimoso do Sul. No entanto, durante o acompanhamento, um dos ocupantes do carro arremessou uma arma de fogo pela janela. O veículo foi interceptado, e dois suspeitos foram presos. Com eles, foram encontrados celulares, incluindo um aparelho pertencente a uma das vítimas, além da arma de fogo utilizada nos crimes.

Os suspeitos detidos confessaram a participação nos roubos e revelaram que mais três indivíduos estavam envolvidos, incluindo um comparsa que fugiu com uma das motocicletas roubadas. Buscas foram realizadas nos bairros onde os foragidos residem, mas até o momento, eles não foram localizados.

Além disso, a polícia conseguiu recuperar uma das motocicletas roubadas, que foi encontrada abandonada em um posto de combustíveis às margens da rodovia. O veículo utilizado nos crimes também foi apreendido e encaminhado ao pátio do Detran para as medidas cabíveis.

Os suspeitos detidos foram conduzidos ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Itapemirim, onde foram apresentados sem lesões ou indícios de maus-tratos. A arma apreendida foi periciada e constatada em pleno funcionamento. As investigações seguem para identificar e prender os demais envolvidos, assim como para localizar os demais bens subtraídos.

