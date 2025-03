Operação da Polícia Civil resulta em apreensão de armas em Guaçuí

A Delegacia de Guaçuí, por meio do serviço de inteligência, apreendeu na noite da última terça-feira (25), três armas de fogo, sendo duas pistolas e um revolver, no bairro Vila dos Professores.

De acordo com a Polícia Civil, uma investigação estava em andamento devido a movimentação de armas de fogo a cidade.

Um homem, de 31 anos, foi identificado como um dos responsáveis pelo armazenamento das armas em sua residência. O suspeito foi abordado e contou aos policiais onde havia escondido as armas.

Um segundo suspeito foi identificado, entretanto não foi localizado.

O rapaz foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e foi conduzido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

