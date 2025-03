DEPMA resgata cachorros em situação de maus-tratos em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e com apoio da Gerência de Bem-Estar Animal (GBEA), da Prefeitura de Vitória, resgatou, nesta sexta-feira (14), dois cachorros em situação de maus-tratos no bairro Maria Ortiz, em Vitória.

As equipes chegaram até o local após denúncia de vizinhos. Ao chegarem ao local, encontraram os animais em estado de abandono, com fezes espalhadas pela casa e sem alimentação adequada.

“O locatário, que seria o dono dos cães, não estava mais no imóvel e não levou os animais consigo ao deixar o local. Nós agora, vamos fazer contato com o proprietário do imóvel para que ele nos forneça informações sobre esse locatário. Um inquérito policial será instaurado para apurar o crime de maus-tratos e responsabilizar os envolvidos”, explicou o delegado da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), Leandro Piquet.

Os agentes da Gerência de Bem-Estar Animal (GBEA) encaminharam os animais a um local apropriado, onde receberão os cuidados necessários para sua recuperação.

