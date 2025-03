Descubra talentos locais e sabores na Feira do Empreendedor de Alegre!

A cidade de Alegre se prepara para mais uma edição da tradicional Feira do Empreendedor, que acontece no próximo sábado, 5 de abril, a partir das 18h, na Praça Sebastião Monteiro Nogueira da Gama (conhecida como Praça da Maçonaria). O evento promete ser um grande ponto de encontro para quem valoriza o empreendedorismo local e deseja apoiar os pequenos negócios da região.

Com um ambiente acolhedor para toda a família, a feira contará com uma variada oferta de produtos artesanais e comidas típicas, além de ser uma ótima oportunidade para adquirir itens criados com carinho e dedicação pelos empreendedores da cidade. Para tornar a experiência ainda mais especial, o evento contará com um show ao vivo do talentoso “Ranin Oliveira”, garantindo a animação da noite.

Não perca a chance de prestigiar o que é produzido em Alegre e apoiar o comércio local. A Feira do Empreendedor é uma celebração da força e criatividade dos pequenos empresários alegrenses.

Serviço:

Data: 5 de abril

Horário: A partir das 18h

Local: Praça da Maçonaria, Alegre/ES

