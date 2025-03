Deslizamento de pedras em Iúna destrói plantações e assusta moradores

Moradores de Iúna, na região do Caparaó capixaba, vivem momentos de apreensão com o desmoronamento de pedras no distrito de Laranja da Terra. O fenômeno, que tem se repetido, provoca a queda de dezenas de pedras menores, atingindo plantações e causando prejuízos à comunidade.

No último domingo (16), uma moradora registrou o momento exato em que novas pedras se desprenderam, destruindo cerca de 5 mil pés de café. Este não é um episódio isolado: em janeiro deste ano, um deslizamento semelhante deixou moradores desalojados.

Segundo deslizamento

Apesar da gravidade da situação, até a noite de domingo (17), os moradores afetados não haviam recebido qualquer tipo de assistência da Defesa Civil, segundo relatos locais.

“A situação gerou grande comoção na comunidade, pois trata-se de um local construído com esforço e dedicação ao longo dos anos, repleto de histórias, memórias e conquistas”, destacou uma moradora.

Felizmente, não há registro de feridos. A reportagem segue em contato com a Defesa Civil e atualizará as informações assim que houver um posicionamento oficial.

Veja o vídeo:

Imagens: Redes Sociais