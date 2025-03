Detenção curiosa: folião é preso por ato inusitado em Apiacá; veja

Um homem foi detido nesta segunda-feira (4) durante o evento “Apiacá Folia 2025” por comportamento considerado inadequado e desrespeitoso. Ele foi denunciado pelos populares por exibir uma prótese genital masculina em público e simular atos obscenos.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem teria abordado transeuntes afirmando que o “nascimento de Lúcifer” estava próximo, utilizando uma barriga falsa e maquiagem que remetia a violência sexual. Diante das denúncias, a equipe de segurança do evento localizou o indivíduo e acionou a PM.

A abordagem foi feita sem incidentes e, para evitar maiores constrangimentos, o suspeito foi conduzido ao destaque da Polícia Militar, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Durante o depoimento, o homem ainda alegou que suas ações tinham o objetivo de conscientizar a população sobre o “fim dos tempos” por meio da estética escatológica.

No entanto, conforme apuração das autoridades, as suas redes sociais indicam um histórico de mensagens com conteúdo de intolerância religiosa, incluindo insultos a ícones religiosos e afrontas à fé alheia. Vídeos gravados por testemunhas no evento reforçam a conduta do suspeito.

Após a apreensão da prótese e a assinatura do TCO, o suspeito foi liberado e levado para sua residência, obrigando-se a retornar às ruas sem ofender a dignidade pública.