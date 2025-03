Dia Mundial do Consumidor: confira programação em Vila Velha

O Dia Mundial do Consumidor, comemorado em 15 de março, destaca a importância da informação, da segurança, da liberdade de escolha e do atendimento justo nas relações de consumo. Para marcar a data, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Vila Velha, por meio do Procon Municipal, preparou uma programação especial ao longo do mês, repleta de atividades para conscientizar e apoiar os consumidores da cidade.



A programação inclui mutirão de renegociação de dívidas, palestras educativas, atendimentos em terminais urbanos e distribuição de materiais informativos. A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em formar consumidores mais informados e confiantes para tomar decisões no dia a dia.

Confira a programação completa

Sexta-feira (07/03)

Orientação ao consumidor no Polo de Moda Glória

Horário: 9h às 11h



Segunda-feira (10/03)

Atendimento no Terminal Urbano de Vila Velha

Horário: 9h às 16h



De quarta-feira (12/03) a sexta-feira (14/03)

Mutirão de Negociação de Dívidas (Dacasa Financeira)

Local: Procon Vila Velha – Shopping Boulevard Vila Velha

Horário: 9h às 16h



Sexta-feira (14/03)

Publicação do Cadastro de Reclamações Fundamentadas 2024

Local: site da Prefeitura de Vila Velha



De segunda-feira (17/03) a quarta-feira (19/03)

Palestras educativas na Escola João Calmon

Turno matutino



Sexta-feira (21/03)

Atendimento no Terminal Urbano de Itaparica

Horário: 9h às 16h

Uma iniciativa para fortalecer os direitos do consumidor

O Secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, reforça que essa programação é uma forma de fortalecer a cidadania e garantir que os consumidores tenham acesso à informação de maneira clara e acessível.



“O Procon Vila Velha tem um papel fundamental na orientação e proteção dos consumidores. Ações como essa ajudam a construir uma relação mais equilibrada e justa entre consumidores e fornecedores”, destaca o superintendente do órgão Moisés Penha.

A origem do Dia Mundial do Consumidor

A data foi celebrada pela primeira vez em 15 de março de 1983. Ela foi inspirada no discurso do então presidente dos EUA, John F. Kennedy, feito em 1962. Ele enfatizou quatro direitos básicos dos consumidores: segurança, informação, escolha e ser ouvido.



No Brasil, esses princípios ganharam força com a criação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que estabeleceu diretrizes para equilibrar as relações de consumo e criou o Procon como órgão de defesa dos consumidores.

Informações:

Procon Vila Velha

Endereço: Rodovia do Sol, nº 5.000, Boulevard Shopping Vila Velha, Acesso A – subsolo, Praia de Itaparica

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Telefone: 3149-7358



Atendimento presencial sem necessidade de agendamento. Quem preferir, pode ser atendido de forma online, acessando diretamente o Portal Procon Online pelo endereço procon.vilavelha.es.gov.br ou Clicando Aqui.

