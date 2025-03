Dirigente da Desportiva é suspenso pelo TJD por agressão

O diretor de futebol da Desportiva, Lucas Brado está suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). A decisão foi tomada pelo presidente do TJD, Felipe Matta, após Brado ter agredido, com um soco no rosto, o presidente do Rio Branco, Paulo Pachedo.

O incidente ocorreu no último sábado (15), no jogo de ida das semifinais do Campeonato Capixaba. A partida foi realizada no estádio Kléber Andrade e terminou empatada por 2 a 2.

Na segunda-feira (17), o TJD decidiu pela punição após a denúncia da Procuradoria do colegiado. A concessão foi parcial. Isso porque também foi solicitada, como punição, a multa imediata de R$ 5 mil. Além disso, também foi pedido que todos os dirigentes fossem proibidos de entrar nas imediações do campo. O julgamento de Lucas Brado ainda será marcado.

A agressão

Lucas Brado, o dirigente do grená, apareceu desferindo um soco no presidente Paulo Pacheco. A situação foi transmitida, ao vivo, pela TVE. Nesse sentido, depois disso, começou um tumulto generalizado com jogadores e membros de comissão técnica da Desportiva.

