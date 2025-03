Dois homens são presos suspeitos de fabricar armas caseiras em Linhares

A Polícia Militar prendeu dois homens, de 21 e 27 anos, suspeito de fabricar armas caseiras em uma residência no bairro Araçá, em Linhares, na noite da última quarta-feira (5).

A Polícia Militar informou que, durante patrulhamento, avistou um suspeito saindo de uma residência carregando uma caixa de bebidas. Policiais receberam denúncias de que o local funcionava como ponto de fabricação caseira e venda de armas.

Ao abordarem um suspeito, ele atirou uma caixa contra um dos militares, ferindo-o. Em seguida, fugiu, mas os agentes o alcançaram e o detiveram em uma rua próxima após perseguição.

Outro suspeito tentou entrar na residência, mas, ao notar a presença dos policiais, tentou fugir. Os agentes o cercaram e o prenderam.

Durante as buscas, os policiais constataram que o espaço servia para a fabricação de armas caseiras. Eles também encontraram diversos materiais de serralheria, uma máquina de solda, uma parafusadeira de balcão e peças de submetralhadoras.

Os detidos foram conduzidos para a Delegacia Regional do município.

