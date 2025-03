EaD na Enfermagem será proibido, confirma ministro da Educação

Em agenda pública nesta quinta-feira (13), o ministro da Educação Camilo Santana confirmou que os cursos de Enfermagem deverão passar a ser 100% presenciais, ficando proibida a modalidade do Ensino a Distância (EaD).

“As áreas de saúde, por exemplo, Enfermagem, quando nós chegamos ao ministério, 40% das matrículas já estavam sendo autorizadas à distância. Nós suspendemos isso. E, com certeza, deverá ser uma das áreas que nós vamos garantir que seja feita 100% presencial”, disse o ministro, durante evento do movimento Todos pela Educação em São Paulo.

Essa informação havia sido antecipada durante reunião entre o ministro e o presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Manoel Neri, em dezembro de 2024.

“Na ocasião, apresentamos ao ministro os dados comprovando o impacto negativo do EaD na Enfermagem e explicando para ele nossas preocupações em relação a maneira que essa modalidade de ensino compromete a assistência à saúde da população. Felizmente, ele foi sensível aos nossos argumentos”, considera o presidente do Cofen, Manoel Neri.

Em dezembro de 2024, o Cofen lançou o documentário “Formação em risco: o impacto do EaD na Enfermagem”, com o depoimento de alunos, professores, especialistas e autoridades sobre o assunto. O filme desvendou o universo precário dos polos EaD e a falta de campos de estágio para os alunos desses cursos.

O MEC vai anunciar um novo marco regulatório para o setor em breve. “Já conversei com o presidente, deverá ser assinado e publicado nos próximos dias. Vamos normatizar devidamente áreas que poderão ser feitas de forma remota, aquelas que têm que ser 100% presencial e aquelas que podem ser de forma híbrida”, disse Camilo Santana.

