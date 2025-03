Editais para Espaços Culturais estão abertos

A Secretaria da Cultura (Secult) divulga, nesta terça-feira (18), a abertura de dois novos Editais: Espaços Culturais e Nova Cena – Mostras e Festivais.

Os editais serão plurianuais, ou seja, vão definir ações para dois ciclos de atividades. O investimento total é de R$ 9,2 milhões por meio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), somados com recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

As inscrições de ambos os editais serão feitas via plataforma do Mapa Cultural ES, e se encerram no dia 30 de abril, quarta-feira.

Espaços culturais

Apoio financeiro para manutenção e atividades voltadas à difusão, produção e formação cultural, que existam há, no mínimo, 02 anos no Estado do Espírito Santo. O proponente deverá apresentar um plano de atividades para 2 ciclos anuais. Serão distribuídos 30 prêmios com valor individual de R$ 200 mil, sendo 100 mil para cada ano. O investimento total é de R$ 6 milhões reais.

Os espaços devem ser abertos ao público em geral, com ou sem cobrança de ingressos, com o objetivo de produzir e disseminar um plano de atividades com práticas culturais e bens simbólicos, tais como museus e outros espaços expositivos, teatros, sala de concerto, centros culturais, casas de cultura, entre outros. Entendem-se:

Programação Continuada: desenvolvimento de um Plano de Atividades a serem realizadas na sede física do Espaço Cultural, recebendo ações de manutenção da programação de atividades já desenvolvidas, bem como a oferta de outras atividades de fortalecimento do espaço cultural. O Edital prevê a realização de 2 ciclos anuais de Programação Continuada, com, no mínimo, de 10 (dez) meses de atividades em cada ciclo.

Plano de Atividades: Apresentação de um calendário de programação regular, que pode contemplar a oferta de diferentes ações e expressões artísticas, discriminadas em um cronograma mensal. O Edital prevê a realização de 2 ciclos anuais de Programação Continuada com, no mínimo, de 10 meses de atividades em cada ciclo.

A ação deverá prever todas as despesas necessárias à sua execução, incluindo despesas relacionadas à manutenção e funcionamento do espaço, como aluguel, água, luz, internet e despesas relacionadas à implementação e ampliação de acessibilidade e adequações no espaço; compra de equipamentos; dentre outras.

Nova Cena – Mostras e Festivais

Apoio para realização de duas edições do evento, em dois anos consecutivos. Poderão se inscrever propostas para as linguagens Artes Cênicas, Música, Literatura e Cinema, totalizando o investimento de 3,2 milhões de reais.

Consideram-se projetos inseridos no Edital, os eventos inéditos (ou seja, sem realização de edições anteriores, ou com no máximo 03 (três) edições, que tenham sido realizados sem recursos de leis de incentivo estaduais ou federais), destinados à criação e formação de público para as linguagens artísticas, tais como festivais, mostras e feiras envolvendo, no mínimo, atividades em 3 eixos: apresentação/ exibição, formação e intercâmbio. O prazo de vigência deste edital é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da sua data de publicação.

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma:

Artes Cênicas: 2 prêmios no valor de R$ 400 mil.

Total R$ 800 mil.

Literatura: 2 prêmios no valor de R$ 200 mil.

Total: R$ 400 mil.

Música: 4 prêmios no valor de R$ 400 mil.

Total: R$ 1.6 milhões.

Audiovisual: 2 prêmios no valor de R$ 200 mil.

Total: 400 mil.

TOTAL R$ 3.2 milhões.

Todos os prêmios serão divididos em duas parcelas de 50% do recurso por ano.

Ações Afirmativas

Ambos os editais incluem reserva de vagas, com 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Além disso, visando à descentralização dos recursos, 50% das vagas são destinadas a projetos de proponentes residentes/sediados em municípios com menos de 150 mil habitantes.

