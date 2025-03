Edital Sementes homologa startups habilitadas

A primeira fase do edital Sementes foi concluída com a publicação da homologação das startups habilitadas. Ao todo, 258 propostas foram aprovadas para seguir no processo, enquanto 45 propostas foram inabilitadas nesta etapa.

As startups habilitadas seguem agora para as próximas fases do processo seletivo, nas quais passarão por avaliações mais detalhadas. A lista completa das propostas aprovadas e inabilitadas pode ser acessada no portal oficial do edital em https://secti.es.gov.br/editais-abertos.

Agora, os participantes avançam para as próximas etapas do processo seletivo. A fase 2, de avaliação das propostas, ocorre a partir desta terça-feira (25) e segue até a próxima quarta-feira (02). As entrevistas acontecerão entre 03 e 11 de abril, e o resultado preliminar será divulgado no próximo dia 14. Após o prazo para submissão de recursos administrativos (15/04 a 20/04), a previsão é que o resultado final seja publicado em 23 de abril.

Em seguida, as startups selecionadas deverão constituir suas empresas e inserir documentos para contratação até 02 de maio, com a formalização dos contratos prevista para até 09 de maio.

Os próximos passos do edital seguirão rigorosos critérios de análise, garantindo a seleção de projetos alinhados com os objetivos de desenvolvimento sustentável e impacto positivo na região da Bacia do Rio Doce. O edital tem como objetivo fomentar a inovação e o empreendedorismo, impulsionando o desenvolvimento sustentável nos municípios contemplados pelo programa: Colatina, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Fundão, Linhares, Marilândia, São Mateus, Aracruz e Serra.

Para mais informações sobre as próximas fases, acesse as atualizações no Instagram @sementesdoriodoce.