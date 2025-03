Equipes da Saúde participam de Fórum da Água em São José do Calçado

As equipes da Educação em Saúde e da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), de Cachoeiro de Itapemirim, participaram na quinta (20) e sexta-feira (21), no município de São José do Calçado, do 4º Fórum Regional do Dia Mundial da Água, reunindo especialistas, gestores e autoridades para debater a preservação da água, a qualidade para consumo humano e os impactos das mudanças climáticas.

O evento contou com cerca de 250 participantes, entre profissionais de saúde, meio ambiente e Defesa Civil. Durante o fórum foram apresentadas experiências de sucesso no abastecimento de água, estratégias para enfrentar enchentes e escassez hídrica, além de programas de monitoramento de doenças relacionadas à água.

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), a Defesa Civil e o Pró-Rurais também mostraram iniciativas para garantir a segurança hídrica e melhorar o sistema de abastecimento.

Além das palestras, stands educativos ofereceram informações sobre tratamento, preservação e controle da qualidade da água. O evento reforçou a importância do cuidado com os recursos hídricos para a saúde e o meio ambiente.

Leia também: Workshop sobre recursos hídricos marca o mês da Água em Cachoeiro