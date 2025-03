ES: Festival PCD traz Pequena Lo com palestras e programação inclusiva

O Festival PCD – Pinta, Canta e Dança chega à sua edição de 2025 com uma programação especial que celebra a inclusão, a arte e a diversidade. De 10 a 13 de março, na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, o evento gratuito contará com diversas atividades, incluindo a presença da influencer Pequena Lo, que será uma das atrações principais.

Com mais de 4,3 milhões de seguidores no Instagram, Lorrane Silva, a psicóloga, escritora e humorista por trás do personagem Pequena Lo, realizará a palestra gratuita “O segredo da criatividade: De Lorrane a Pequena Lo”, no dia 12 de março. Durante sua apresentação, ela compartilhará suas experiências e reflexões sobre como a criatividade e a diversidade transformam a vida cotidiana, o impacto nos negócios e a relevância social. A palestra será uma oportunidade única de aprender com uma das personalidades mais inspiradoras da internet.

Ainda no dia 12 de março, o festival promoverá outra palestra de grande importância para o mercado de trabalho inclusivo: “Cultura de Inclusão como Estratégia para a Empregabilidade e Transformação no Mercado de Trabalho”, apresentada por Josy Santos, Diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da ABRH-ES. Apoiada pela ABRH-ES, Josy refletirá sobre como a inclusão se tornou uma estratégia essencial para o sucesso organizacional, destacando boas práticas e cases de empresas que transformaram a inclusão de pessoas com deficiência em um diferencial competitivo.

Essas palestras fazem parte da programação “Festival PCD: A Arte da Inclusão e o Mundo do Trabalho”, que visa promover a inclusão no ambiente profissional, com foco especial em pessoas com deficiência (PcD). Os ingressos para as palestras podem ser retirados a partir das 12h do dia 11 de março, pelo Sympla: bit.ly/festivalpcd_eventos

Além das palestras, o festival contará com uma série de atividades, como oficinas de arte urbana, expressão corporal e música. As oficinas, que foram previamente inscritas até o dia 24 de fevereiro, darão a 60 pessoas com deficiência da Grande Vitória a oportunidade de demonstrar seu talento no evento. A programação também inclui uma mostra de cinema e outras atividades culturais.

Uma das grandes novidades desta edição é o lançamento do Banco de Talentos PCD, que visa conectar profissionais com deficiência a empresas parceiras do evento, oferecendo novas oportunidades de emprego. As inscrições para envio de currículos ficam abertas até 12 de abril, através do formulário disponível em bit.ly/pcdbancodetalentos

O Festival PCD de 2025 também terá uma edição em São Paulo, de 24 a 28 de março.

O Festival PCD – Pinta, Canta e Dança é patrocinado por MedSênior, Instituto Cultural Vale e Banestes e realizado pela Movimento Cidade Projetos Criativos, com a co-produção do Instituto Movimento Cidade, por meio do Governo Federal, através do Ministério da Cultura, via Lei de Incentivo à Cultura.

Siga o festival no Instagram para mais novidades: @festival.pcd.