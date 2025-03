ES teve Carnaval mais seguro na folia e nas estradas em 2025

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) divulgou, nesta quinta-feira (06), o balanço da Operação Carnaval 2025. De acordo com os dados da Gerência do Observatório da Segurança Pública (Geosp), o Carnaval 2025 registrou redução nos homicídios, mortes no trânsito, crimes contra o patrimônio e ocorrências de perturbação e vias de fato. Não houve registros de feminicídios e nem latrocínios.

A série histórica do Carnaval no Espírito Santo, iniciada em de 2001, aponta que em 2025 o Estado registrou seis homicídios dolosos, sendo este o menor registro da série histórica. Os casos ocorreram nos municípios de Afonso Cláudio, Cariacica, Sooretama, São Mateus, Vitória e Vila Velha. Antes de 2025, o menor registro foi em 2022, com 14 casos. As tentativas de homicídio caíram de 39, em 2024 para 36, em 2025.

“Este ano atingimos um dado histórico, que é a menor quantidade de homicídios dolosos em um Carnaval. Este é um dado muito significativo, que podemos atribuir ao planejamento prévio e ao empenho operacional das forças de segurança. Fizemos este planejamento com base na mancha criminal, levando em conta os locais de maior incidência de crimes patrimoniais e crimes contra a vida, e podemos afirmar que este planejamento foi exitoso”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

Trânsito

Com relação às mortes no trânsito, o Espírito Santo registrou redução em 2025, comparado a 2024. No Carnaval deste ano foram nove vítimas fatais em decorrência de acidentes de trânsito, contra 12 registros no ano passado, o que representa redução de 25%.

“Destacamos três estratégias que utilizamos, com foco no trânsito: a produção e veiculação de campanhas educativas; uma operação logo no primeiro dia, sexta-feira, para criar um impacto na abertura do Carnaval, integrado a uma estratégia nacional; e a presença sistemática da fiscalização, em conjunto com as forças de segurança, durante todo o feriado”, explicou o diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.

Outro indicador que apresentou redução em 2025 foram os crimes contra o patrimônio. O número de roubos e furtos a pessoas reduziu de 168 casos, em 2024 para 64, em 2025, representando uma queda de aproximadamente 62%. Da mesma forma, os roubos e furtos em residências e comércios caíram de 42 para 25 casos e de 41 para 25 casos, respectivamente.

Os casos de perturbação da tranquilidade também caíram de 57 para 47 registros, indicando que houve menor incidência de reclamações relacionadas a som alto, e os registros de vias de fato apresentaram uma leve redução, passando de 68 casos, em 2024 para 66, em 2025, demonstrando uma estabilidade nos conflitos interpessoais.

O único indicador que registrou aumento, na comparação com 2024, foi o de crimes relacionados à violência doméstica. Foram 284 registros em 2025, contra 269 em 2024, um crescimento de 5,5%. A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) realizou 731 requerimentos de Medidas Protetivas de Urgência (MPU).

“Isso demonstra que as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar seus agressores e procurar ajuda policial. Temos que destacar que nossos policiais estão à disposição, preparados, para receber essa denúncia, acolher essa mulher e dar o devido encaminhamento. Temos que parabenizar essas mulheres e encorajá-las, para que nenhum agressor fique impune”, pontuou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

Ações policiais

Os resultados no período de folia estão diretamente relacionados ao planejamento prévio e atuação conjunta das forças de segurança. A Operação Carnaval 2025 mobilizou 11.797 agentes das forças de segurança estaduais, além das Guardas Municipais e outros órgãos que trabalharam para promover um Carnaval pacífico no Espírito Santo. A presença massiva e coordenada de policiais em locais de folia reduziu os indicadores de violência ao mesmo tempo em que resultou em aumento no número de prisões e apreensões.

Durante o Carnaval 2025, 491 pessoas foram detidas/conduzidas para delegacias em todo o Estado, contra 467, em 2024. O número de menores detidos teve um aumento expressivo, passando de 29 para 51 casos, indicando um maior envolvimento de jovens em atos infracionais durante o período de Carnaval. No período, 50 armas de fogo foram apreendidas.

A Polícia Militar registrou 11 ocorrências de enfrentamento neste período, com dois óbitos em decorrência de confronto, sendo um em Guriri, São Mateus, em local de folia, e outro em Cobi de Cima, Vila Velha, relacionado ao tráfico de drogas. Na terça-feira (04), durante uma ocorrência de intervenção policial na Barra do Jucu, em Vila Velha, houve o uso de força para conter um indivíduo que desacatou e agrediu os policiais. O homem foi socorrido e evoluiu a óbito na unidade hospitalar. O caso está sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar e pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) da Polícia Civil.

