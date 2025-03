Escritora capixaba Isa Colli lança ‘Ayana, uma linda flor radiante’

A escritora Isa Colli, natural do Espírito Santo e atualmente residente na Bélgica, lançou seu mais novo livro infantil, ‘Ayana, uma linda flor radiante’, pelo selo Colli Books.

O evento aconteceu no dia 22, em uma transmissão especial no YouTube da editora, com um bate-papo exclusivo entre a autora, a ilustradora e convidados. A mediação ficou por conta da jornalista e ativista Aline Prado, com participação da também jornalista Tais Faccioli.

A história emocionante de Odete e sua filha Ayana aborda temas como superação, amor-próprio e discriminação. Com uma narrativa envolvente e sensível, a obra destaca a importância do acolhimento e da empatia, valores essenciais para a formação das crianças.

Para Isa, que tem um vínculo especial com o Espírito Santo, sua terra natal, esse lançamento tem um significado ainda mais especial. Seu compromisso com a literatura infantil de qualidade é reconhecido dentro e fora do Brasil, promovendo reflexões importantes para pais, educadores e pequenos leitores.

