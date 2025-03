Mostra Circular ‘A Fantástica Carpintaria’ chega em Vila Velha

A Mostra Circular – A Fantástica Carpintaria estará no Parque Cultural Casa do Governador, de sexta (21) a domingo (23), a partir das 10h. A exposição, que é gratuita e aberta ao público, conta com objetos de arte e mobiliários feitos a partir da reciclagem criativa e do design circular.

A programação tem início com a Cerimônia de Abertura, na sexta-feira (21), às 10h, seguindo até as 14h da sexta e do sábado, e até as 15h no domingo, incluindo a exposição e o ateliê de reciclagem criativa.



A Mostra, que ficará instalada no novo espaço educativo do Parque, oferece uma experiência única para explorar as possibilidades de transformação de resíduos plásticos em novos materiais.

Ao estimular a reciclagem do plástico e a redução do consumo excessivo, o projeto demonstra soluções práticas e criativas para combater a poluição ambiental desses resíduos, que a cada ano somam mais de 430 milhões de toneladas no mundo (dados da ONU).

Ateliê aberto de reciclagem criativa

Além de vivenciar a exposição interativa e guiada, os visitantes podem aprender técnicas de reciclagem criativa durante o Ateliê aberto de reciclagem criativa, que acontecerá na área verde do Parque Cultural Casa do Governador.

Trata-se de uma estação montada com materiais, equipamentos e mediadores, em que os participantes descobrem como transformar sacolas plásticas em tecidos sustentáveis, que podem ser aplicados em novos objetos cotidianos.

Coleta de tampinhas plásticas

A Mostra também realiza campanha de coleta de tampinhas plásticas, que podem ser depositadas no coletor disponível no Parque Cultural Casa do Governador, de terça a domingo, das 8h às 17h.

Cada tampinha depositada é revertida e transformada em novos produtos no Laboratório da Fantástica Carpintaria. O projeto também mantém diversos pontos de coleta espalhados pelo Centro de Vitória.



Desde a sua primeira edição, que aconteceu em 2024, a Mostra Circular ativou campanhas temporárias de coleta de tampinhas plásticas em cada um dos quatro municípios por onde passou, envolvendo cada vez mais pessoas e comunidades, incentivadas a participar ativamente do ciclo de transformação de resíduos.



A Mostra chega à sua 5ª e última edição no Parque Cultural Casa do Governador, depois de rodar o Espírito Santo apresentando ao público os resultados do trabalho realizado desde 2020 pela Fantástica Carpintaria, laboratório de reciclagem criativa e design circular, localizado no Centro de Vitória.

O laboratório integra a Cidade Quintal, organização dedicada a fortalecer comunidades por meio da arte, do design circular e do urbanismo participativo, e também faz parte da rede global de laboratórios de reciclagem de plástico, Precious Plastic.



A Mostra Circular – A Fantástica Carpintaria tem patrocínio da ES Gás, Intercores e ArcelorMittal. O projeto conta com o apoio do Instituto Energisa e a parceria com o ProDesign Ufes. A realização é da Cidade Quintal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC) por meio da Secretaria da Cultura (Secult).

Leia também: Projeto Entrelaços realiza sarau em homenagem a Luís Capucho