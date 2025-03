Espetáculo ‘Cadê Mafalda?’ em Guaçuí mistura reflexão e fantasia

A Prefeitura de Guaçuí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte, convida toda a comunidade para prestigiar o espetáculo “Cadê Mafalda?”, que será apresentado pelo Grupo Rerigtiba no domingo, 13 de abril, no Teatro Municipal Fernando Torres.

A peça conta a emocionante história de Mafalda, uma menina especial que chega acompanhada de uma chuva de estrelas cadentes, dando início a uma jornada repleta de fantasia e novas amizades. Com uma narrativa envolvente e sensível, a produção aborda temas fundamentais como gentileza, aceitação e o respeito às diferenças.

Serviço:

Não perca a chance de viver um momento único de reflexão e enriquecimento cultural!

