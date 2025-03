Estão abertas vagas semipresenciais no Núcleo Casa Sol Nascente

A Secretaria da Educação (Sedu) iniciou, na manhã desta segunda-feira (10), a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Semipresencial no Núcleo Casa Sol Nascente, localizado no município da Serra. Esse espaço desempenha um papel essencial na ressocialização de adolescentes e jovens, entre 12 e 21 anos, que cumprem Medida Socioeducativa (MSE) de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade.

Maior flexibilidade para os estudantes

Essa iniciativa, desenvolvida em parceria com a Rede de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente (Rede AICA), busca oferecer mais flexibilidade aos alunos. Dessa forma, eles podem conciliar os estudos com suas responsabilidades diárias e desafios do cotidiano, garantindo acesso contínuo à educação.

Um espaço de referência em inclusão educacional

A gerente da Educação de Jovens e Adultos, Mariane Berger, destacou a importância desse projeto. Segundo ela, a expectativa é transformar o Núcleo Casa Sol Nascente em um espaço de referência para o atendimento educacional dessa população prioritária.

“Mais do que ofertar ensino, a proposta busca proporcionar um caminho de novas possibilidades, fortalecendo a inclusão social e a garantia de direitos”, afirmou.

Educação como ferramenta de transformação social

Além disso, o espaço segue o modelo do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) de Vitória, ampliando o acesso à educação e promovendo a transformação social. Ao conectar políticas públicas à realidade desses adolescentes e jovens, o projeto não apenas garante o ensino, mas também cria oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento pessoal.

