Estudantes de Afonso Cláudio aprendem sobre universo microscópico

Estudantes do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Afonso Cláudio, localizado no município de Afonso Cláudio, participaram, na segunda-feira (24), de uma aula prática no laboratório de Ciências. Denominada “Projeto do Micro ao Macro”, a atividade teve como objetivo apresentar aos estudantes o universo microscópico e sua complexidade, invisível a olho nu.

Durante a realização da experiência, os alunos puderam observar e identificar paredes celulares, compreender a diversidade de seres microscópicos e ampliar a percepção da importância desses organismos para o ecossistema.

De acordo com o professor de Química, Braz Lopes Pereira, a iniciativa proporcionou um aprendizado prático e envolvente, ao apresentar e explicar o funcionamento e o correto manuseio das partes do microscópio.

“A aula demonstrou que o aprendizado aliado à experimentação tem um impacto significativo na formação acadêmica dos estudantes, estimulando a curiosidade e o protagonismo no processo de ensino. Foi extremamente prazeroso ver a alegria, o envolvimento e a participação dos alunos”, destacou o professor.

Ao fim da prática, o aluno Jhordan Amorim Araújo compartilhou sua experiência:

“Foi uma das melhores aulas que já tive. Foi divertido aprender vendo no microscópio. E ainda teve o relatório que nós fizemos. Para preencher o que pedia, tive que estar atento ao que estava vendo. Me senti um verdadeiro cientista.”

Leia também: Inmet renova dois alertas de chuvas intensas para cidades do ES