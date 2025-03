Evento “encontro com elas” faz reflexão sobre os desafios da mulher

O Conselho de Defesa dos Direitos Humanos (CDDH) “Pedro Reis” e o Coletivo Vozes Feministas vão realizar, nesta quinta-feira (27), o “Encontro com elas”, um momento de reflexão sobre os “Desafios da Mulher na Sociedade Atual”.

O evento começa a partir das 19h e é aberto gratuitamente ao público em geral. Ele será realizado no espaço cultural do Palácio Bernardino Monteiro, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim (ES).

Estão confirmadas as seguintes convidadas especiais:

Karla Coser (vereador de Vitória e co-fundadora do Coletivo Juntas e Seguras);

Luiza Pitanga (mulher com deficiência, ativista anti capacitista e criadora de conteúdos);

Denise Koppe (coordenadora do Projeto Ellas e Guarda Municipal);

Luciene Francelino (historiadora e escritora); e

Priscilla Thomaz (advogada e vice-presidente da OAB Cachoeiro).

“O evento será uma grande oportunidade para refletir, debater e aprender com mulheres incríveis e engajadas na promoção da igualdade e da transformação social”, afirma Elizângela Altoé, da coordenação do CDDH Pedro Reis.

Denise Marçal Koppe

Uma das confirmadas para o “Encontro com Elas” é a idealizadora do Projeto Ellas, Denise Marçal Koppe. Cerca de 300 mulheres reúnem-se para praticar trilhas e viagens, rodas de diálogo e eventos para empreendedoras. Tudo com a filosofia da solidariedade e fortalecimento emocional, físico e financeiro.

“A mulher tem papel importante na sociedade e promover mesas de diálogos e debates para falar sobre seus desafios, anseios e conquistas é fundamental para influenciar outras mulheres a buscarem se fortalecer no dia a dia. A troca de conhecimento nesses debates faz com que muitas mulheres compreendam seus direitos e lutem por eles”, ressalta.



Denise também é guarda civil municipal de Cachoeiro de Itapemirim, graduada em Segurança Pública e Marketing Digital e pós-graduada em Segurança Pública – Criminologia.

